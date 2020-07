Polizei erwischt 19 Temposünder bei Kontrolle an der Grundschule Heide

Dieses Mal war rund jeder Zehnte zu schnell unterwegs. (Symbolfoto)

Marc Tirl/dpa

Heide. Es ist ein bekanntes Problem: Bei Kontrollen an der Grundschule Heide erwischt die Polizei immer wieder zahlreiche Temposünder.19 Fahrer hat die Polizei am Donnerstag bei einer Geschwindigkeitsmessung an der Grundschule Heide erwischt.