Schaden im sechsstelligen Bereich durch brennendes Carport in Sandkrug

Die zwei untergestellten Autos sind vollständig ausgebrannt. Drei weitere Autos, die in der Nähe geparkt waren, wurden durch die Hitze beschädigt.

Nonstopnews

Sandkrug. In Sandkrug hat ein Brand am frühen Mittwoch ein Doppelcarport mit zwei Autos vollständig zerstört. Auch drei Autos in der Nähe, ein Schuppen und das Wohnhaus wurden beschädigt. Laut Polizeiangaben ist ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden.