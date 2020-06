Wildeshausen. Ein betrunkener Mann hat am Montag gegen 9.10 Uhr einen Verkehrsunfall in Wildeshausen verursacht. Nachdem er zunächst geflüchtet war, konnte die Polizei ihn ausfindig machen.

