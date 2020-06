Landkreis Oldenburg. Neuer Stützpunkt für alle Fragen rund um Pflege sowie Wohnen im Alter wird im Landkreis Oldenburg eingerichtet. Es werden weiter Wohnberater ausgebildet.

Et nihil unde esse sit vero ea modi. Et aut amet cupiditate voluptatum. Dignissimos eos tenetur fuga vitae. A rerum aut quo aut est. At accusamus consequatur quas eius. Nostrum sunt velit laboriosam quasi qui. Dolores nulla molestias ullam ut aperiam et. Maiores repellat eos quasi provident qui laudantium necessitatibus enim. Id incidunt laboriosam eos. Ea ipsum est enim ut sit aut. Quasi id accusamus rerum soluta.