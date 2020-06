Noch bis Dienstag Anmeldungen für Ferienpass in Ganderkesee möglich

Für Bowling und andere Angebote im Rahmen der Ganderkeseer Ferienpassaktion kann man sich noch bis zum 30. Juni anmelden. (Symbolfoto)

dpa

Ganderkesee. Sie ist zwar in diesem Jahr wegen Corona eine Nummer kleiner als sonst, es gibt sie aber in der Gemeinde Ganderkesee: Am Dienstag läuft die Meldefrist für die Ferienpassaktion ab.