Ein Hubschrauber suchte nach Personen, die sich womöglich mit dem Bremer in dem Auto waren. (Symbolbild)

Wolfram Kastl/dpa

Wildeshausen. Über den Notruf wurde die Feuerwehr am Freitagmorgen zu einem brennenden Auto in ein Waldstück in Wildeshausen gerufen. Der 75-jähriger Anrufer war jedoch verwirrt, sodass ein Polizeihubschrauber nach weiteren Personen suchen musste.