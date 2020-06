Am Wochenende erste Open-Air-Konfirmation in Bookholzberg

Konfirmandin Marie Pöpken und Pastor Hannes Koch freuen sich auf den ersten Open-Air-Gottesdienst am Samstag.

Martina Brünjes

Bookholzberg. Am Wochenende wird es die erste Konfirmation nach dem Lock-Down in Bookholzberg geben. Wie lässt sich so ein feierlicher Gottesdienst unter Coronabedingungen realisieren und wie wird solch eine Konfirmation aussehen?