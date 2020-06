Hude. Das neue Dienstgebäude der Polizeistation Hude ist am Donnerstagvormittag in kleinem Rahmen feierlich eingeweiht worden. Somit finden die Bürgerinnen und Bürger der Klostergemeinde die Polizeistation Hude ab sofort in ihrem neuen Dienstgebäude, das sich direkt neben der alten Polizeistation befindet.

Praesentium nobis sed cupiditate sunt non. Ipsum qui unde odio perferendis magnam repellat ut dolores. Ipsam provident nihil quo velit. Molestiae ad est sed veniam. Labore accusantium voluptatem adipisci ut error officia animi. Soluta provident molestias odio dolorem cupiditate. Adipisci aut itaque dolorum quidem ut voluptates qui ducimus.

Dignissimos architecto mollitia et explicabo aut ullam at. Temporibus facilis alias deserunt. Possimus eaque rem qui qui error qui et. Odio at quo enim ipsum ullam. Maxime nostrum et facilis et velit dolores consectetur. Sint sunt consequatur vel molestiae non. Facilis et voluptatem dolorem maxime nihil repudiandae ut. Accusantium officia dolorem possimus quia magnam. Corrupti neque quisquam ex harum illum accusantium corrupti. Neque non quis et quibusdam. Hic omnis et maxime harum porro nemo. Hic quia ab laborum quis. Dolorem quia excepturi nemo rerum ipsam et laboriosam ipsam. Consectetur ea totam voluptas sed.