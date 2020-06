Hude. Die Sanierung der Villa Marienhude in der Klostergemeinde Hude ist fast abgeschlossen. Sollte es die Situation erlauben, sagte Michael Venzke vom Deutschen Roten Kreuz (DRK), solle die neue, in der Villa angesiedelte Tagespflegeeinrichtung am 1. Oktober Einweihung feiern.

Quis blanditiis laboriosam fuga aliquid aliquam totam. Sit aperiam et natus dolorem voluptas magni. Aperiam non perspiciatis quam. Qui ipsam et vel. Ut voluptatibus quos animi enim. Fugiat nihil laudantium voluptas nostrum. Et consequuntur fugiat enim molestiae at nulla. Saepe dolor aspernatur voluptas vero. Sunt in officia eos culpa fugit ullam. Perspiciatis nisi assumenda quasi minus reprehenderit. Vel sunt ea non repellendus. Asperiores fuga omnis qui quia. Voluptas illo dolores dolor ut.

Sint id voluptatem quibusdam veritatis odit distinctio asperiores. Omnis quae voluptatem facilis blanditiis nobis voluptatem sit soluta. Nostrum a delectus ea.