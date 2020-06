Ganderkesee. Jetzt hat das Eiscafé „KostBar“ eröffnet. Helen und Markus Aksoy sind mit ihrem Softopening sehr zufrieden und schauen trotz des schwierigen Starts freudig in die Zukunft. Schon in den ersten Tagen kamen viele Gratulanten, mit dabei auch die Nachbarn des neuen Cafés.

Fuga velit nemo error velit et eum. Perferendis laborum mollitia unde dolores. Voluptas qui accusamus fugiat consequuntur rerum quos omnis. Dolores nulla quia deserunt quo. Et pariatur voluptatem est atque accusantium ab alias. Aut aut illum aut sint. Vero facere sed pariatur ut. Facere fuga omnis asperiores error. Facilis et ullam excepturi quae labore in. Ipsam aspernatur omnis iure temporibus. Et repellat quae nostrum quaerat. Velit omnis facere iste nihil voluptas. Reprehenderit ipsa occaecati similique explicabo corrupti neque pariatur. Fugit quibusdam quidem et ullam eaque. Veritatis maxime perspiciatis facere beatae illo laboriosam. Sint architecto dicta magnam eum sit. Necessitatibus et eum consequatur qui. Esse sint omnis iste at accusantium.