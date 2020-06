Oldenburg / Landkreis Oldenburg. 126 Arbeitnehmer wurden überprüft, in 18 Fällen hat es Hinweise auf Schwarzarbeit gegeben: Das Hauptzollamt Oldenburg hat am vergangenen Freitag landwirtschaftliche Betriebe und Erntehelfer kontrolliert. Ein Schwerpunkt war neben Friesland und Ostfriesland auch das Oldenburger Umland und der Landkreis Oldenburg.

