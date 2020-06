Die Polizei hat den Ehemann vorläufig festgenommen.

Friso Gentsch/dpa

Ganderkesee. Eine 44-jährige Ganderkeseerin ist am Montag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden: Doch dort kamen Zweifel an dem geschilderten Sturz auf. Die Polizei den Lebensgefährten festgenommen, Untersuchungshaft wurde angeordnet.