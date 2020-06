Ganderkesee. In Ganderkesees Feuerwehren wird jetzt wieder ausgebildet: Um eine Infizierung mit dem Coronavirus unter den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren zu vermeiden, lag der Dienstbetrieb der Brandschützer seit Anfang März auf Eis.

