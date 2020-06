Eigentlich ein friedlicher Ort für warme Sommertage: Doch am Tillysee in der Gemeinde Wardenburg wurde eine Frau nun Opfer eines Exhibitionisten.

Stefanie Jürgensen

Wardenburg. Eine 32-jährige Oldenburgerin ist am Montagnachmittag Opfer eines Exhibitionisten am Tillysee in der Gemeinde Wardenburg geworden.