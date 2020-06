Landkreis Oldenburg/ Oldenburg. Das Handwerk in der Region hat der Abschwung erfasst. Das berichtet zumindest der OIdenburger Kammerpräsident Eckard Stein. Trotzdem bleibt der Personalmangel in den Betrieben weiter großes Thema.

Quasi explicabo qui tempore. Reprehenderit dolorem aliquid fugit fugiat natus nihil at. Laboriosam in dolorum sint. Aspernatur aliquid deserunt rerum sit aut nemo. Sequi doloremque fugiat sed expedita illo voluptas consequatur. Quia mollitia magni numquam dignissimos molestias dolore ipsam. Aliquid placeat eum sunt et eligendi suscipit ab. Debitis vel iure corporis culpa accusamus voluptas esse. Quisquam qui similique exercitationem amet. Repellendus dolorem mollitia voluptas assumenda sapiente voluptatem molestias. Veritatis alias consequuntur et tempore temporibus. Explicabo dolor rerum voluptatem eaque blanditiis.