Ganderkesee. Die Wiedereröffnung des SaunaHuus ist zumindest in Sicht. Zwar erlaubt das niedersächsische Sozialministerium die Öffnung von Saunabetrieben ab dem 22. Juni, das SaunaHuus in Ganderkesee jedoch bleibt noch ein wenig länger geschlossen.

