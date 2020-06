Ganderkesee. Der erfahrene Journalist verstarb völlig überraschend am 5. Juni. Seine Leidenschaft galt der Berichterstattung aus Ganderkesee und dem Landkreis Oldenburg - und dem Sozialen. Ein Nachruf.

