Die Polizei hat am frühen Dienstagmorgen Temposünder an der Grundschule Heide gestoppt.

Ganderkesee-Heide. Die Polizei hat am frühen Dienstagmorgen Geschwindigkeitskontrollen an der Grundschule in Heide durchgeführt. Jeder fünfte Autofahrer war zu schnell unterwegs.