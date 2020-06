Großenkneten. Schwere Verletzungen hat eine 67 Jahre alte Radfahrerin bei einem Unfall in Großenkneten davon getragen. Eine Autofahrerin hatte sie übersehen, als sie am Straßenrand eine Tür öffnen wollte.

