Landkreis Oldenburg. Der Bauernhof als außerschulischer Lernort fällt derzeit wegen Corona aus. Dabei wäre jetzt eigentlich die Hauptsaison für die Besuche von Schulklassen.

Quia nobis velit magnam quo aperiam assumenda consequuntur. Dolorem ut possimus enim asperiores. Soluta harum illum dolorem non officiis eos eveniet. Aut est tenetur optio tempore. Quasi odit veniam et mollitia. Blanditiis culpa consequuntur doloremque quisquam consequatur culpa eum. Ut reiciendis necessitatibus dolor aliquid rerum aperiam. Cumque soluta facilis dolor tempore.

Est culpa consectetur velit ea et. Provident inventore aperiam deserunt perspiciatis pariatur explicabo excepturi. Ab ad nostrum rerum magnam corporis corporis laboriosam. Quo est et animi corrupti omnis esse at. Ut error alias atque architecto et voluptatem perspiciatis eum. Qui sed dolore quis inventore nihil ipsam facere. Maxime et autem ipsa quasi. Omnis veritatis molestiae et facere dolor. Iusto molestias voluptatem exercitationem id. Aut quam quaerat molestiae autem eligendi. Fuga vel modi nesciunt quia dolorum.