Die Gastwirte fordern die Politik, ihnen mehr Freiräume und Möglichkeiten zu geben.

Ole Rosenbohm

Oldenburg / Landkreis Oldenburg. Zweifellos: Gastronomie, Hotellerie und Veranstaltungsfirmen gehören zu den härtesten von Pandemie und den Maßnahmen dagegen betroffenen Branchen. Betriebe wie Diskotheken oder Bars haben seit der Zwangsschließung zum 17. März gar keine, die meisten anderen nur wenige Einnahmen. In Oldenburg haben sie jetzt ihre Stimme in der Öffentlichkeit erhoben: Der Kundgebung am Freitag auf dem Schlossplatz wohnten (in Abständen) rund 150 Menschen aus dem gesamten Nordwesten bei, die allermeisten aus der Branche.