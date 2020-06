Wildeshausen. Tausende Mitarbeiter von Fleischfabriken im Kreis Oldenburg wurden auf Corona getestet. Bisher allle mit negativem Ergebnis - mit einer Ausnahme.

