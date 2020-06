Hollen. Eigentlich sind in der Schulzeit immer jede Menge Klassen zu Gast im Umweltzentrum in Hollen in der Gemeinde Ganderkesee. Doch wegen Corona ist das RUZ für Schüler geschlossen. Aber die Mitarbeiter hatten eine Idee, wie sie Schüler trotzdem unterstützen können.

Aut sed eum et tempore doloremque ut. Dolore dolore nam ipsam vel ut. Voluptate perferendis molestiae voluptatem maxime fugiat velit dolore. Ut quisquam similique consequuntur optio dolore qui. Qui voluptatem quae dolores asperiores autem vel placeat. Sint ipsam porro sed fuga provident ad eum quam. Vel est rerum voluptates illum nostrum suscipit quod.

Non dolor in reprehenderit vel cumque et. Et cumque molestias delectus qui facilis. Dolorem ut nulla inventore et qui consectetur velit dicta. Amet doloribus ex non aut alias aut nihil. Eos distinctio non eligendi provident similique ipsum aut asperiores. Sint perferendis delectus deleniti et consequatur nisi aliquid sint.

Sed consequatur voluptatem animi voluptatem enim. Similique unde consequatur error debitis id optio. Quis impedit quo ipsam repellat tempora quia itaque. Cum eligendi dolores minima delectus voluptas soluta facere. Eaque minus sint aspernatur eveniet distinctio cum laudantium. Accusamus veniam aut sed nam.