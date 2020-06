Wildeshausen. Der Landkreis Oldenburg wird die Resozialisierung straffälliger junger Menschen mit weiteren Geldausgaben unterstützen: Der Zuschuss an die Brücke für das Projekt Wildeshausen wird laut einer Mitteilung nunmehr für das Haushaltsjahr 2021 auf 114.000 Euro gesetzt.

