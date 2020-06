Wildeshausen. Über Nachlässigkeit oder Vorsatz musste jetzt die Strafrichterin des Amtsgerichts Wildeshausen in einem Prozess gegen einen 39-jährigen Unternehmer entscheiden. Dieser hatte eine bereits mit über 11.000 Euro bezahlte Maschine nie ausgeliefert und das Geld auch nie zurückgezahlt.

