Wildeshausen. Von den in der vergangenen Woche getesteten 984 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines Schlachtbetriebs in Wildeshausen konnte nur bei einem das Coronavirus Sars-CoV-2 nachgewiesen werden. Einige weitere Tests folgen.

