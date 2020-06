Gross Ippener. Ein Bagger hat am Samstag in der Nacht bei Sanierungsarbeiten auf der A1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt ein Brückenbauwerk beschädigt. Das hat die Autobahnpolizei mitgeteilt.

Das Baufahrzeug war auf der Autobahn in Fahrtrichtung Osnabrück zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Groß Ippener im abgesperrten Baustellenbereich unterwegs. Gegen 3 Uhr stieß der Ausleger des Baggers beim Durchfahren einer Brücke gegen die Unterkante des Bauwerkes. Dabei handelt es sich um die Autobahnüberführung der Straße Hespenriede in Groß Ippener. Der Fahrer des Baggers blieb unverletzt. Am Bagger entstand ein geschätzter Schaden von 3000 Euro. Der entstandene Sachschaden an der Brücke wird laut Polizei durch die zuständige Straßenbaubehörde begutachtet. Bis dahin kann die Höhe des Schadens nicht beziffert werden. Die Brücke kann trotz der festgestellten Beschädigungen weiterhin uneingeschränkt genutzt werden. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.