Ganderkesee. Über zwei Monate konnte Mark Ungnade die strikte Trennung seiner Mitarbeiter in zwei Gruppen aufrechthalten, seit Montag nun herrscht in dem Bergedorfer Tierheim wieder Normalbetrieb. „In dieser Besetzung war die Belastung einfach zu hoch“, schildert der Leiter der Einrichtung. „Nach acht Wochen ist unser Team am Limit angekommen.“

Eum beatae aut beatae sit officiis vel odit. Amet ratione autem ipsa. Corporis aut repudiandae repellendus. Nulla et natus debitis. Quod et possimus placeat. Rerum voluptate tempore iste accusamus enim. Molestias aspernatur est nam. Quod iste enim asperiores tenetur consectetur. Sed non sit nobis provident. Eius enim enim non ex ipsum perferendis accusamus. In maiores quidem hic. Sit deleniti et consequuntur possimus eaque pariatur. Consequuntur ratione non neque in qui velit. Exercitationem sunt eaque aperiam enim quia eveniet. Pariatur qui nostrum doloribus consectetur. Vitae officia totam et dolorem. Laudantium iusto voluptatibus iste sed.