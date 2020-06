Schönemoor. Die Bürgerinitiative Altengraben protestiert weiter: Sie hat ein neues Schild aufgestellt, um zu zeigen, welche Vorschläge sie für das Baugebiet "Westlich zum Altengraben" hatte und wie CDU, SPD und Verwaltung darauf reagierten.

Für Politik und Verwaltung ist das Thema längst abgehakt. Für die Bürgerinitiative Altengraben aber noch lange nicht. Sie protestiert nach wie vor gegen das Baugebiet „Westlich Zum Altengraben“ - und zwar nicht grundsätzlich gegen das Bauland dort, sondern wie dort gebaut werden soll. Das hat Bonté-Julie Rippena, Sprecherin der Initiative, gegenüber dieser Zeitung mitgeteilt. Die aktuellste Aktion der Bürgerinitiative: Zusätzlich zu den Demoschildern, die seit Monaten am Rande des Baugebietes standen und jetzt bei der landwirtschaftlichen Hofstelle von Bernfried Lüdeke aufgestellt wurden, ist ein weiteres Schild vor dem Haus der Familie Rippena aufgestellt worden. Der Tenor: „Wohnen hätte hier so schön sein können!“ - und ein Protest gegen Verwaltung, SPD und CDU.

Thomas Deeken

Das Baugebiet war nach jahrelanger Diskussion, in der es vor allem um die landwirtschaftliche Hofstelle von Lüdeke und um Emissionen, die wegen der Tierhaltung von dort zu erwarten sind, vor etwa einem Jahr im Gemeinderat mit den Stimmen der Sozialdemokraten und der Christdemokraten beschlossen worden. Alle anderen Fraktionen waren dagegen.

Rippena: Nur zwei Grundstücke weniger

Auch wenn es der Initiative am liebsten gewesen wäre, wenn dort gar kein Bauland entstanden wäre, so habe sie im Grunde genommen nichts gegen eine Bebauung, sagt die Sprecherin; „Wir wollen aber eine Bebauung mit Bedacht." Es gehe darum, das Leben in diesem Gebiet lebenswert zu erhalten - für die einheimische Bevölkerung, aber auch für diejenigen, die neu hinzuziehen wollen. Deshalb habe die Initiative Vorschläge unterbreitet, wie es aus ihrer Sicht besser sein könnte und durch die lediglich zwei Baugrundstücke weggefallen wären, wie Bonté-Julie Rippena errechnet hat.

Für naturbelassene Fläche

Ihre Ideen: Westlich vom Haus von Dr. Johann Böhmann sollte eine naturbelassene Fläche bleiben und südlich davon könnte ein Rad- und Fußweg zur Abgrenzung von Baugebiet und Böhmann-Haus entstehen. Außerdem hat die Initiative vorgeschlagen, statt einer u-förmigen Straße einen Wendehammer einzubauen - und zwar genau auf der Höhe des Stalls von Lüdeke, in dem auch Rinder untergebracht sind.

Ärger wegen abgelehnter Gespräche

„Aber bis heute sind alle Gespräche abgelehnt worden. Das ärgert uns“, sagt die Sprecherin der Initiative. „Dabei sind unsere Vorschläge ja nicht utopisch.“ Die Bürgerinitiative habe sich sogar bereit erklärt, sich um das naturbelassene Grundstück zu kümmern. Dort hätte dann eine Naturschutzfläche zur Förderung der Insektenpopulation entstehen können.

Thomas Deeken

Dass die neue Aktion in Wirklichkeit wohl kaum eine Änderung herbeiführen werde, zumal derzeit bereits die Straßen angelegt werden, sei ihr durchaus bewusst, sagt Bonté-Julie Rippena. Die Initiative wolle aber nach wie vor deutlich machen, dass sie gegen das Baugebiet in dieser Form und zusätzlich gegen die Art und Weise sei, wie in der Gemeinde Ganderkesee Politik gemacht wird - nämlich „nur durch CDU, SPD und Verwaltung“. Und sie ärgere sich immer noch über den Umgang mit den Mitgliedern der Initiative in den öffentlichen Ausschusssitzungen. Dort seien viele falsche Behauptungen aufgestellt worden - zum Beispiel, dass Landwirt Lüdeke extra Kühe in den Stall getrieben haben soll, um ein Baugebiet zu verhindern.

Emissionen bleiben

Probleme seien später programmiert, glaubt die Sprecherin der Initiative. Vor allem, wenn die Neubürger dann öfter die frische Landluft schnuppern würden, die sie möglicherweise so gar nicht kennen. In den vergangenen Tagen sei gutes Wetter gewesen, da habe es nicht so stark nach Kuh gerochen. Aber im Herbst würde sie die Emissionen auch bei sich auf der anderen Seite des Baugebietes gegenüber der Hofstelle merken, sagt Bonté-Julie Rippena: „Und man darf dabei nicht vergessen: Kühe werden auch sonntags und feiertags gefüttert. Da kommen dann auch Trecker vorgefahren.“

.