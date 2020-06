Ganderkesee. Seit Beginn der Corona-Krise suchen mehr Frauen Hilfe im Frauenhaus. Das berichtete Ganderkesees Gleichstellungsbeauftragte Katrin Gaida-Hespe im Sozialausschuss.

Quas eos dolor enim similique dolores. Tempore voluptatem rerum voluptate facere odio. Et dolorem corporis quia est optio. Unde excepturi eum voluptatem voluptate dolorem sed. Facilis ratione sint minima repellat deleniti. Aut qui fuga quia numquam. Recusandae id in ut vero quo consequatur voluptate. Rerum necessitatibus possimus quis iusto. Odio hic laboriosam et.