Im Puten-Schlachtbetrieb "Heidemark" in Ahlhorn sind alle Mitarbeiter negativ auf das Coronavirus getestet worden.

imago images/Rech

Ahlhorn. Massenausbrüche von Covid-19-Infektionen in deutschen Schlacht- und Zerlegebetrieben haben in den vergangenen Wochen massive Kritik an den Zuständen in der Branche ausgelöst. Daraufhin wurden auch die Mitarbeiter des Ahlhorner Schlachtbetriebs "Heidemark" getestet.