Feuerwehr nach Verpuffung am Elmeloher Grill im Einsatz

Rund 20 Einsatzkräfte sind am Montagabend nach einer Verpuffung in der Küche zum Elmeloher Grill ausgerückt.

Günther Richter

Elmeloh. Eine Stichflamme in der Küche hat am Montagabend zu einem Feuerwehreinsatz am Elmeloher Grill geführt.