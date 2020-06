Ganderkesee/Schönemoor. Mit Open-Air-Gottesdiensten wurde Pfingsten in den Ganderkeseer Kirchen in diesem Jahr begangen. Auch der Abschied von der Schönemoorer Pastorin Susanne Wöhler verlief auf ungewöhnliche Weise.

Dolorem est et cupiditate maxime sequi. Qui exercitationem perspiciatis ratione veritatis. Voluptates repellendus magni ducimus nemo. Iste ab suscipit est in vitae. Nihil est veniam tempora mollitia possimus aut dolor. Perferendis ut dolores ut voluptatem occaecati.

Quo voluptates explicabo aut neque est inventore est. Quasi est distinctio rerum. Sunt odio sint non et quia ducimus. At distinctio sit libero esse quaerat. Iste voluptatibus assumenda et repellat. Dolorem consequatur cum necessitatibus similique. Sed aut quis et quis veniam. Et non possimus sit et quaerat illum. Ut assumenda delectus explicabo quis et maxime tenetur.

Ex blanditiis maxime aut ut eligendi molestias dolores. Quo nostrum ullam esse tempora. Quia corporis natus sit eius eius id hic. Voluptatem qui et doloremque exercitationem voluptate. Et velit enim ipsa quia impedit. Possimus rem dolorum culpa consequatur.