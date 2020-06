Hude-Wüsting. Kino im Auto ist weiterhin gefragt, Konzerte offenbar eher nicht so: Das für Pfingstmontag angekündigte Konzert auf dem Autokino-Gelände in Wüsting entfiel. Doch die Kinovorstellungen haben guten Zulauf.

