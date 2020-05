Elmeloh. Sie sind dankbar für die Treue der Stammkunden und freuen sich jetzt auf das Rentnerdasein: Meike und Frank Bräunig öffnen am Samstag letztmals die Tür des Elmeloher Traditionsgeschäfts Windeler.

