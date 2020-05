Wildeshausens Bürgermeister Jens Kuraschinski schiebt ein Fahrrad aus der neuen Bike&Ride-Anlage.

Ole Rosenbohm

Wildeshausen. Am Bahnhof in Wildeshausen ist seit Freitag ein abschließbarer Fahrradunterstand, eine sogenannte Bike&Ride-Anlage, in Betrieb. Das Häuschen bietet Platz für 48 Fahrräder.