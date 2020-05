Ganderkesee. Den Gästen des Freibads und des Saunahuus am Heideweg sollen künftig deutlich mehr Parkplätze als bisher zur Verfügung stehen. Einstimmig sprach sich der Bäderausschuss am Dienstagabend für das von der Verwaltung vorgelegte überarbeitete Parkflächen-Konzept aus.

