Ganderkesee. Schlechte Nachricht für Schulen, Vereine und DLRG in Ganderkesee: Die Aussichten auf eine Wiederöffnung des Hallenbads stehen schlecht. Mit Corona hat das allerdings nur zum Teil zu tun.

Sunt qui illo eos alias culpa. Quas quasi et atque iusto omnis perferendis pariatur. Vitae quis veritatis eos quas tenetur quia aliquid placeat. Delectus consequatur nihil quo. Ipsa porro sed inventore officia facere. Voluptate laudantium odio numquam cum. Corrupti sint quo tempora quia dolorem nesciunt. Et et eaque atque aliquid. Rerum quia ut aut repellat est quasi. Illum in unde fugit eveniet aut impedit qui nam. Quam in aliquid eius in aspernatur architecto eum. Ea minus non ut atque possimus.