Jörn Martens

Hude/ Berne. Tödlicher Unfall in Berne: Ein Huder ist auf seinem Motorrad von der Straße abgekommen und dabei so schwer verletzt worden, das er an der Unfallstelle verstarb. Trotz schneller Hilfe konnte er nicht mehr gerettet werden.