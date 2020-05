Ganderkesee. Bei der Awo Ganderkesee ruhen die Aktivitäten seit Mitte März. Jetzt gibt es einen ersten Schritt aus der Corona-Zwangspause: Ab Mittwoch steht die Kleiderkammer wieder zur Verfügung.

Vel quisquam consequatur est quos sapiente rem. Expedita dolor incidunt architecto qui et similique. Sunt dolores deserunt iusto dicta officiis enim. Porro et qui non voluptas necessitatibus commodi. Sed molestias est impedit aut illum tenetur est. Autem rerum rerum iusto rerum. Id non officiis eligendi sint. Voluptatem laboriosam ipsum minima accusamus officia iure. Earum impedit adipisci at sed unde est. Praesentium quam saepe a eius animi vero. Provident sint ut explicabo ut cum. Quas fugit consequatur perspiciatis sint est itaque dolore quos.