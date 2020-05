Ganderkesee. Der Bahnübergang im Ziegelweg wird von Montag, 25. Mai, 18 Uhr bis zum Mittwoch, 27. Mai, 5 Uhr gesperrt. Grund dafür sind Gleisbauarbeiten.

