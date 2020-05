Hude. Nach rund dreijährigem Leerstand wird die ehemalige Jugendherberge in Hude für eine neue Bestimmung umgebaut. Bis 2021 will Behinderteneinrichtung Diakonie Himmelsthür dort ein Wohnprojekt für geistig behinderte Menschen schaffen. Die Baugenehmigung hat der Landkreis erteilt.

