Eltern in Ganderkesee müssen jetzt für Kinder-Notbetreuung zahlen

Die Höhe der Gebühren wird nach der in Anspruch genommenen Betreuungszeit berechnet.

Uwe Anspach

Ganderkesee. Für die Inanspruchnahme der coronabedingten Notbetreuung in Krippen- und Hortgruppen in kommunaler sowie in freier Trägerschaft erhebt die Gemeinde Ganderkesee rückwirkend ab 1. Mai 2020 Gebühren. Das ist die Begründung.