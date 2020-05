Harpstedt. Henning Steffens aus Dötingen durchläuft derzeit eine zweijährige Qualifizierung als sogenannter Trainee im Forstrevier Harpstedt.

Seit fast 20 Jahren bildet Revierförster Eberhardt Guba Forstanwärter aus, die nach ihrem Forststudium bis zu zwei Jahre auf den Forstdienst vorbereitet werden. Zusätzlichen Försternachwuchs wollen die Niedersächsischen Landesforsten mit einem Traineeprogramm gewinnen. Mit dabei: Hennings Steffens aus Neerstedt, der seit November vergangenen Jahres im Revier Harpstedt als sogenannter Trainee eine zweijährige Qualifizierung durchläuft.

In Göttingen Forstwirtschaft studiert

Henning Steffens kenne bereits viele Facetten der Forst- und Holzwirtschaft, sagt Rainer Städing, regionaler Pressesprecher der Niedersächsischen Landesforsten. Der 38-jährige ist in der damaligen Revierförsterei Stühe in Dötlingen aufgewachsen und hat in Göttingen Forstwirtschaft und zusätzlich Wirtschaftsingenieurwesen studiert. „So konnte ich meinen forstlichen Schwerpunkt mit betriebswirtschaftlichem und technischem Wissen erweitern“, erläutert Steffens.

Leiter der Energieholzabteilung

In einem großen Holzhandels- und Logistik-Betrieb in Lüneburg verfasste er seine Diplomarbeit und arbeitete dort die nächsten fünf Jahre als Leiter der Energieholzabteilung. „Vom Waldhackschnitzel über das Kaminholz bis hin zum Holzpellet. In dieser Zeit konnte ich alle Facetten der Energiegewinnung aus dem nachhaltigen Rohstoff Holz kennen lernen“, sagt der Dötlinger.

Bei Bremer Holzgroßhändler

Im Jahr 2015 wechselte Steffens zu einem international tätigen Holzgroßhändler in Bremen. „Von der fast grenzenlosen Vielfalt an unterschiedlichen Holzprodukten bin ich noch heute beeindruckt“, blickt Steffens zurück. „Die Schreibtischarbeit nahm allerdings immer mehr zu. Und ich entfernte mich weiter von dem Ort, in dem ich mich wohlfühle: dem Wald.“

Zehn Jahre Privatwirtschaft

So traf er die „bisher schwerste Entscheidung seines Lebens“ und wechselt nun nach zehn Jahren Privatwirtschaft wieder in den Wald. „Nach den ersten sechs Monaten kann ich sagen: Der Neuanfang war für mich zu hundert Prozent richtig – gerade in der für innovative Arbeitsverfahren, Energieholzgewinnung und alternative Baumarten im Klimawandel bekannten Försterei Harpstedt“, zeigt sich der Dötlinger hochmotiviert.