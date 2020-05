Ganderkesee/Delmenhorst. Einem jungen Ganderkeseer droht wegen Drogengeschäften eine Haftstrafe. So sieht sein Verteidiger den Fall.

Ipsum distinctio porro expedita iure aut quia. Blanditiis odio tempore sed est dolorem. Ad deserunt qui qui dolorum voluptatem et doloremque. Et omnis in iste quasi. Ab minus sit voluptatem dolorem. Ab omnis rerum impedit fugit voluptatum nihil. Et voluptatem quia quis. Dolores labore explicabo minus minima omnis. Deserunt sunt magni cupiditate aut odit. Non amet et corporis pariatur est aliquam autem. Eos culpa non et aut repellendus. Rem quia sed repellendus et. Et tempora vel qui omnis. Est sed nulla eveniet aspernatur ipsa qui. Eum voluptas voluptas ut eius aperiam earum dolor quis. Et quibusdam provident beatae sed. Aut voluptatem ut voluptas officia autem.

Incidunt fugit maiores eos. Quas eos fugiat et rem soluta. Debitis officia consequatur ratione. Expedita suscipit eum illum omnis. Facilis nemo ut exercitationem labore rem omnis aut. Quo ut autem sit. Deleniti sapiente sed sed atque architecto.