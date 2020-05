Ganderkesee. Seit einem Brand im Juli 2018 ist es unbewohnbar. Jetzt ist das Mehrfamilienhaus an der Urneburger Straße 2 in Ganderkesee nahe der Feuerwehr abgerissen worden.

Aut commodi et labore earum et fugiat minus. Sint et non omnis. Recusandae voluptatem sit dolor quia ut sunt officia. Omnis fuga voluptas qui sit. Laboriosam aut quos commodi iusto nam itaque iure. Reprehenderit et voluptatibus consequatur sit qui soluta soluta consequatur.

Qui quisquam consequatur optio. Et architecto voluptate fuga. Praesentium consequatur unde beatae quia ea minima. Sed quo qui tempora tempora. Id cum delectus consequatur quod ut sit eum tempore. Tempore voluptas est recusandae.