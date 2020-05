Ganderkesee. Es geht wieder los. An der regioVHS in Ganderkesee werden einige Kurse fortgesetzt. VHS-Leiter Andreas Lehmbeck informiert, wie es weitergeht.

Wieder Unterricht in Sicht an der regioVHS Ganderkesee-Hude: Vor acht Wochen mussten alle Kurse unterbrochen werden, doch am Montag, 18. Mai, soll es einen Neustart geben. Das hat VHS-Leiter Andreas Lembeck mitgeteilt. Hintergrund ist die aktuelle Verordnung des Landes Niedersachsen, nach der Volkshochschulen bereits seit Montag dieser Woche ihren Betrieb wieder aufnehmen dürfen.

Auch im Haus Müller wird unterrichtet

Und so sieht es aus: In dieser Woche werden die Unterrichtsräume der VHS auf die Corona-Situation vorbereitet. Neue Sitzordnungen mit dem erforderlichen Mindestabstand von 1,50 Metern wurden zum Teil schon aufgebaut. Kleine Unterrichtsräume sind geschlossen und werden als Möbellager genutzt. Im Alten Rathaus, dem Hauptsitz der regioVHS, stehen statt sechs Unterrichtsräumen derzeit nur vier für Gruppen von sechs bis zwölf Personen zur Verfügung. Ähnlich sieht es am Ammerweg in Bookholzberg, im Haus Cristina in Rethorn sowie im Haus Müller am Ring in Ganderkesee aus, wo der Saal vorübergehend auch als Seminarraum genutzt wird. Auch die Unterrichtsräume in Hude und Harpstedt werden anders angeordnet, damit sie den neuen Vorgaben entsprechen.

Mund- und Nasenschutz Pflicht

In allen Gebäuden der regioVHS müssen Lembeck zufolge Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden, die die Teilnehmer selbst mitbringen müssen. „Es ist aber möglich, die Alltagsmaske nach Unterrichtsbeginn abzunehmen. Doch vor dem Verlassen des Platzes ist sie wieder aufzusetzen, um den Infektionsschutz zu gewährleisten“, informiert der VHS-Leiter.

Einige Kurse abgesagt

Bereits zu Beginn der vergangenen Woche hat das Team losgelegt, um die Kurse zu ermitteln, die nicht fortgesetzt werden können. Zum Beispiel, weil die erweiterten Hygiene- und Abstandsregeln nicht einzuhalten sind wie bei Koch- und Sportkursen, weil der Veranstaltungsort nicht zur Verfügung steht wie bei der Wassergymnastik oder weil Kursleiterin beziehungsweise Kursleiter zur Corona-Risikogruppe gehört und nicht unterrichten möchten, sagt Lembeck. Betroffen war rund die Hälfte der am 16. März unterbrochenen Kurse. Die Kurse wurden abgesagt und die Teilnehmer schriftlich informiert.

Rund 500 Personen machen noch mit

Wer sich für einen Kurs entschieden hatte, der jetzt fortgesetzt werden kann, wurde laut Lembeck ebenfalls schon informiert. Wer zur Risikogruppe gehört, hatte die Möglichkeit, sich kostenlos vom Kurs abzumelden. Verblieben sind etwa 500 von rund 1200 Kursteilnehmern im März, die in dieser Woche einen zweiten Brief mit weiteren Infos zu ihrem Kurs erhalten. Schließlich findet der Unterricht ab der nächsten Woche möglicherweise in einem anderen Gebäude und/oder einem größeren Unterrichtsraum statt.