Bis zu sechs Kinder Kinder kann die Musikschule im Kreis Oldenburg in einem Kurs wieder unterrichten.

Melanie Hohmann

Wildeshausen/Ganderkesee. Aufgrund der Verordnung der niedersächsischen Landesregierung zur Lockerung der Corona-Maßnahmen wird die Musikschule des Landkreises Oldenburg am 13. Mai ihren Unterricht zunächst im Musikschulhaus in Wildeshausen sowie im Unterrichtszentrum in Ganderkesee Am Steinacker wieder aufnehmen können.