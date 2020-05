Hude/Vielstedt. Das Traditions-Gasthaus Vielstedter Bauernhaus zwischen Ganderkesee und Hude ist ab Mittwoch wieder geöffnet. Die coronabedingte Schließung und die strengen Auflagen lösen dennoch erheblich Einnahmeverluste für Wirt Christian Strackerjan aus.

