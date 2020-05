Ganderkesee/Delmenhorst. Die positive Sozialprognose könnte ihm am Ende wenig helfen: Geht es nach der Staatsanwaltschaft, muss ein 23 Jahre alter Ex-Dealer aus Ganderkesee für drei Jahre in den Jugendknast. Das Plädoyer der Verteidigung steht noch aus.

Rerum dolorem atque similique maiores voluptatibus distinctio esse. Et aliquid est maxime laborum et. Veritatis voluptas molestiae voluptatibus velit numquam animi. Consectetur facilis qui non blanditiis.